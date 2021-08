Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

316,10 EUR -0,85% (13.08.2021, 19:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

373,165 USD -0,23% (13.08.2021, 19:10)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als drei Prozent würden die Kurse der Aktie von BioNTech und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) heute kurz nach Handelsbeginn in den USA steigen, bevor Anleger wieder ein paar Gewinne mitnehmen würden. Heute stehe ein Termin an, der im Endeffekt dazu führen könnte, dass die Impfstoff-Hersteller ein noch besseres Geschäft als bisher machen würden.Die Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums, würden am heutigen Freitag über Auffrischungsimpfungen für Menschen mit geschwächtem Immunsystem diskutieren. Es werde mit überwältigender Zustimmung gerechnet.Die US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA habe sich bereits gestern für die sogenannten Booster-Shots ausgesprochen.Eine Fortsetzung der Korrekturbewegung sei bei den Impfstoff-Aktien mit oder Zusatzgeschäft möglich - und wäre nicht ungesund. Bei BioNTech sei kurzfristig die Tageskerze vom Dienstag prägend. Das Tageshoch habe bei 418 Dollar, das Tief bei 336,20 Dollar gelegen. Innerhalb dieser Range spiele sich derzeit das Kursgeschehen ab. Investierte Anleger würden einen Teil der Gewinne absichern oder diese vom Tisch nehmen und den Rest laufen lassen. Insbesondere BioNTech traut DER AKTIONÄR auch nach der 3.000-Prozent-Rallye langfristig noch mehr zu, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link