Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

160,55 EUR -1,41% (18.05.2021, 13:58)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

198,30 USD +2,87% (17.05.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Mainzer Corona-Impfstoffentwickler BioNTech erhalte einen neuen Finanzvorstand. Ab dem 1. Juli 2021 werde Jens Holstein dem Vorstand beitreten, um BioNTech bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie zu einem globalen, voll integrierten Immuntherapie-Unternehmen zu unterstützen. Zuvor sei Jens Holstein als CFO bei MorphoSys und in verschiedenen CFO- und Management-Funktionen innerhalb des Fresenius Konzerns tätig gewesen. Jens Holstein übernehme die Rolle des CFO bei BioNTech von Dr. Sierk Poetting, der sich fortan auf seine Aufgaben als Chief Operating Officer (COO) fokussieren werde.Helmut Jeggle, Aufsichtsratsvorsitzender von BioNTech, habe kommentiert: "Wir freuen uns, Jens Holstein im Vorstand begrüßen zu können. Er verfügt über umfangreiche internationale Geschäfts- und Finanzführungserfahrung aus leitenden Positionen, davon mehr als 25 Jahre in der Pharmaindustrie. Jens Holstein wird den Vorstand ausgezeichnet ergänzen und die nächste Wachstumsphase von BioNTech vorantreiben. Gemeinsam stellen wir so die Weichen für langfristigen globalen Erfolg.""BioNTech hat durch die Entwicklung eines gut verträglichen und wirksamen Covid-19-Impfstoffs einen historischen Durchbruch für die Wissenschaft erzielt. Das Unternehmen hat mit seinem ersten zugelassenen Produkt einen entscheidenden Meilenstein auf seinem Wachstumspfad erreicht. Ich freue mich sehr, zu dieser bedeutenden Zeit Teil des Managements zu werden", so Jens Holstein. "Mit den Erlösen aus dem Covid-19-Impfstoff wird BioNTech die Möglichkeit haben, seine Forschungspipeline in den Bereichen Krebstherapien, Infektionskrankheiten, regenerative Therapien sowie der Entzündungs- und Autoimmunkrankheiten voranzutreiben. Ich freue mich darauf, dieses hervorragende Team bei seiner Mission zu unterstützen, die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern."Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link