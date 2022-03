NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.03.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie schlage weiterhin Kapital aus der zuletzt ausgeprägten Keilformation. Eine ganze Reihe von Indikatoren untermauere den Stimmungswechsel. Hervorheben möchten die Analysten die Umsatzentwicklung: Nachdem das Volumen zuletzt sukzessive abgenommen habe, hätten die Umsätze bei der Komplettierung der Formation spürbar angezogen. Die alte Tradingweisheit "volume goes with the trend" sorge also für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Parallel dazu liege im Verlauf des RSI eine abgeschlossene Bodenbildung vor. Nützlich sei aus Investorensicht derzeit darüber hinaus der Blick auf den Wochenchart. Die jüngsten Kursavancen würden hier für einen idealtypischen "morning star" sorgen. Auch in der höheren Zeitebene liege mittlerweile somit eine Trendwendeformation vor. Das Februarhoch bei gut 184 USD markiere derzeit das nächste wichtige Erholungsziel, zumal dieses Level gleichzeitig den Startpunkt der verbliebenen Kurslücke vom Januar (obere Gapkante bei 194,61 USD) bilde.Im Rahmen eines aktiven Money Managements können Anlegerinnen und Anleger den Stopp-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau der horizontalen Unterstützungen bei rund 145 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.03.2022)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:157,90 EUR +0,54% (21.03.2022, 08:53)