Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

332,00 EUR +2,12% (24.08.2021, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

382,10 USD +9,58% (23.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der vollständigen US-Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer solle eine Impfung mit dem Mittel für alle Mitglieder des US-Militärs Pflicht werden. Aktuell werde an einem Zeitplan gearbeitet, der in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden solle, habe der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Montag angekündigt. Dabei beschränke man sich zunächst auf das Mittel von BioNTech und Pfizer, habe Kirby gesagt. Das Pentagon setze mit der Impfpflicht bereits angekündigte Pläne um.Anfang August habe das Ministerium erklärt, dass es spätestens ab Mitte September eine Corona-Impfpflicht geben solle. Damals habe es geheißen, dass eine Genehmigung des US-Präsidenten Joe Biden dafür habe eingeholt werden sollen. Gleichzeitig habe das Ministerium betont, dass die Impfpflicht auch schon vorher eingeführt werden könnte, falls es eine reguläre Zulassung für einen Impfstoff der FDA gebe.Ob für andere Impfstoffe wie von Moderna und Johnson & Johnson , die weiter basierend auf einer Notfallzulassung eingesetzt würden, nun zusätzlich noch eine Genehmigung vom Präsidenten eingeholt werde, habe Sprecher Kirby offen gelassen. "Ich kann Ihnen sagen, dass der Schwerpunkt heute bei der FDA-Zulassung für den Impfstoff von Pfizer liegt", habe er gesagt. In den USA seien bislang 51,5 Prozent der Bevölkerung von rund 330 Millionen Menschen vollständig geimpft.Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer habe am Montag von der US-Arzneimittelbehörde FDA die vollständige Zulassung erhalten. Sie gelte für Menschen ab 16 Jahren, habe die FDA am Montag mitgeteilt und die Entscheidung einen "Meilenstein" im Kampf gegen die Pandemie genannt. Die Notfallzulassung für Personen ab zwölf Jahren bleibe weiterhin bestehen.Die Aktie von BioNTech habe am Montag im US-Handel fast zehn Prozent zulegen können. Auch am Dienstagmorgen würden sie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Auf der Handelsplattform Tradegate würden sie gut ein Prozent im Plus bei 328,40 Euro notieren. "Der Aktionär" erwarte in Zukunft noch sehr von BioNTech - sowohl, was die Forschung als auch was die Aktie angehe.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.