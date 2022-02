Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,85 EUR +0,63% (08.02.2022, 09:38)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

172,81 USD -2,13% (07.02.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei zum Wochenstart mit einem Minus von gut zwei Prozent auf 172,81 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Es würden weiterhin die immer stärkeren Lockerungen der Corona-Maßnahmen in vielen Ländern belasten. Dadurch sei das Impftempo in den vergangenen Wochen deutlich zurückgegangen.Dies sehe man auch in Deutschland. Mitte Dezember 2021 seien hierzulande in der Spitze noch 1,6 Millionen Dosen verimpft worden. Am vergangenen Freitag seien es nur noch gut 280.000 Dosen gewesen.Einige Länder hätten inzwischen die Maßnahmen zum Großteil aufgehoben. Auch Schweden habe vor Kurzem angekündigt, die Corona-Beschränkungen aufzuheben: Am 9. Februar sollten im Land nahezu alle Maßnahmen wie Abstandsregeln und Kapazitätsbeschränkungen bei Veranstaltungen entfallen. Nun gebe es auch Neuigkeiten, was die Einreise nach Schweden betreffe. Ab Mittwoch müssten Touristen und Touristinnen bei der Einreise nach Schweden keinen 3G-Nachweis mehr erbringen, melde Sveriges Radio unter Berufung auf die schwedische Ministerin für nordische Zusammenarbeit, Anna Hallberg. Dies solle zunächst für Reisende aus den nordischen Ländern, EU-Mitgliedsstaaten sowie Staaten, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EAA) angehören würden, gelten. Ab 31. März sollten die Einreisebeschränkungen dann auch für andere Länder fallen.Die derzeitige Impfmüdigkeit betreffe den mit Abstand größten Impfstofflieferanten für Europa, BioNTech, aber kaum. Die Abnahmeverträge für dieses und kommendes Jahr stünden. BioNTech könne demzufolge mit festen Einnahmen kalkulieren. Spannend werde es heute Mittag. Dann präsentiere der US-Partner von BioNTech, Pfizer, vor dem Start des US-Handels die Zahlen für das vergangenen Quartal. Dies könnte auch der BioNTech-Aktie neue Impulse liefern.Anleger bleiben weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link