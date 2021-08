Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

315,80 EUR -1,19% (16.08.2021, 11:06)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

377,32 USD +0,88% (16.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Unternehmens stehe am Montag deutlich unter Druck. Im frühen Handel habe die BioNTech-Aktie zwischenzeitlich 14% verloren und sei auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen gerutscht. Nach der Fabel-Rally der letzten Wochen sei es für die BioNTech-Aktie nach vergangenem Mittwoch bereits das zweite Mal binnen vier Handelstagen, dass der Kurs so stark nachgebe.Einen Auslöser, wie etwa eine Mitteilung des Unternehmens, gebe es nicht. Zuletzt hätten vielmehr Meldungen die Runde gemacht, die weiter exzellente Geschäfte mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty erwarten lassen würden. Langfristig bleibe BioNTech - auch im Hinblick auf Impfstoffe über Corona hinaus - für den "Aktionär" ein Top-Investment, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link