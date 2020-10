Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

71,94 EUR +9,45% (29.10.2020, 17:00)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

84,65 USD +9,17% (29.10.2020, 16:45)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier der Mainzer Unternehmens habe seinen jüngsten Kursrutsch am Donnerstag vorerst beendet. Seit dem Zwischenhoch Mitte des Monats bei 83,99 Euro sei die BioNTech-Aktie zuvor um bis zu 23,5% eingeknickt. Der Titel habe heute insbesondere von einer Studie aus dem Hause der Commerzbank profitiert.Der Impfstoff-Kandidat werde derzeit in der dritten und damit entscheidenden Phase der klinischen Studien getestet. Noch im laufenden Jahr könnte, wenn die Daten positiv ausfallen würden, eine Notfallgenehmigung beantragt werden. Laut Pfizer benötige die FDA für eine Untersuchung die Daten von mindestens der Hälfte der Teilnehmer der laufenden Studien über eine Dauer von zwei Monaten nach der abgeschlossenen Impfung. Dieser Punkt könnte "in der dritten Novemberwoche" erreicht werden."Der Aktionär" bleibe weiterhin ganz klar optimistisch. Noch nicht investierte risikobereite Anleger könnten das derzeitige Kursniveau zum Kauf nutzen und damit auf einen Impfstofferfolg spekulieren, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2020)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link