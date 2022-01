Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei am Mittwoch trotz guter News weiter unter Druck geraten. Der Titel sei mit einem Minus von 5,7 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Am heutigen Donnerstagmorgen könne sich die Aktie etwas erholen. Auf Tradegate gewinne BioNTech am Vormittag gut drei Prozent.Derzeit belaste den Kurs die Entwicklung der Pandemie durch die Omikron-Variante. Diese scheine deutlich mildere Krankheitsverläufe hervorzurufen als frühere Varianten. Der Virologe Klaus Stöhr habe dazu im Interview mit dem "Merkur" auf die Frage erklärt, was in Deutschland durch Omikron in den kommenden Wochen zu erwarten sei: "Die Vorhersage ist relativ leicht. Dänemark hat bereits eine zehn Mal so hohe Inzidenz wie Deutschland, England eine knapp acht Mal so hohe. Auch bei uns wird es also bald viel höhere Infektionszahlen geben, aber es wird sich wie in den anderen Ländern eine Schere auftun zwischen vielen milden Fällen und gleichzeitig im Verhältnis deutlich weniger Krankenhauseinweisungen. In England brachte Omikron fast vier Mal mehr Fälle, aber auch eine auf circa die Hälfte verringerte Wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken. Diese Schere führt uns zurück in die Normalität. Denn sie zeigt, dass das Virus das tut, was wir erwartet haben."Derweil gebe es in Israel zudem kritische Stimmen zur Dauer der Wirksamkeit bei den Impfstoffen. Die Leiterin einer israelischen Studie zur Wirksamkeit einer vierten Corona-Impfung sehe einen beobachteten fünffachen Anstieg der Antikörper als "gut, aber nicht ausreichend" an. "Wir sehen einen bestimmten Anstieg der Antikörper, aber der Anstieg ist nicht sehr beeindruckend", habe Professor Gili Regev der israelischen Nachrichtenseite "ynet" am Mittwoch zu vorläufigen Ergebnissen der Studie gesagt. Man sei kurz nach der vierten Impfung wieder auf demselben Antikörper-Stand wie kurz nach der dritten, habe Regev gesagt. Sie habe sich von einer zweiten Booster-Impfung mehr erhofft. Es könne nicht das Ziel sein, sich etwa alle vier Monate erneut gegen das Coronavirus impfen zu lassen.Positive Meldungen wie der neue Deal mit Pfizer sowie die bestätigte Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg seien verpufft. Analyst Zhiqiang Shu habe erklärt, BioNTech dürfte 2022 mit seiner mRNA-Onkologie-Pipeline glänzen.Im Sektor bleibt die BioNTech-Aktie der Favorit des AKTIONÄR, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)