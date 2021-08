Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

315,90 EUR +3,30% (12.08.2021, 16:02)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

361,07 USD +0,52% (12.08.2021, 15:46)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.13,7 Prozent habe die Aktie von BioNTech am Mittwoch verloren. Klinge viel, sei aber angesichts der Fabelrally der vergangenen Wochen nun wirklich keine Überraschung. Am Donnerstag würden bereits Schnäppchenjäger die Gunst der Stunde nutzen und bei dem Titel zugreifen. Derweil würden die USA die Impfkampagne erneut erweitern.Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfehle allen schwangeren und stillenden Frauen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das gelte auch für Frauen, die demnächst schwanger würden werden wollen, habe die Behörde mitgeteilt.Neue Daten einer Studie mit knapp 2.500 Schwangeren hätten gezeigt, dass Impfungen mit den Präparaten von BioNTech oder Moderna der Schwangerschaft oder in den ersten 20 Wochen nicht zu einem höheren Risiko einer Fehlgeburt führten, habe es weiter geheißen.Die Impfungen seien "sicher und wirksam" und angesichts der besonders ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus dringlich angeraten, habe CDC-Chefin Rochelle Walensky am Mittwoch erklärt.Auch bisherige Daten hätten im Zusammenhang mit der Impfung keine Sicherheitsbedenken für Schwangere und deren Babys ergeben, habe die Behörde erklärt.Meldungen über die Ausweitung von Impfkampagnen seien Kraftfutter für die Bullen. Die Investmentstory ist noch nicht durch, zumal BioNTech mit einem 2022er KGV von 14 moderat bewertet ist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link