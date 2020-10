Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der von BioNTech entwickelte Corona-Impfstoffkandidat gehe in den Zulassungsprozess. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde den Wirkstoff BNT162b2 in einem so genannten Rolling-Review-Verfahren prüfen, hätten BioNTech und der US-Partner Pfizer, am heutigen Dienstag bekannt gegeben. Bei diesem Verfahren würden Daten aus der klinischen Prüfung fortlaufend eingereicht und bewertet.Die Entscheidung der EMA, das Verfahren zu beginnen, basiere auf den ermutigenden vorläufigen Daten der präklinischen sowie frühen klinischen Studien bei Erwachsenen. BioNTech sei damit das erste deutsche Unternehmen und mit AstraZeneca das zweite insgesamt, das bei der EMA für diesen Prozess zugelassen worden sei.Im April habe BioNTech als erstes deutsches Unternehmen vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut in Langen die Genehmigung für eine klinische Studie der Phase-1/2 bekommen. Vorläufige Daten hätten gezeigt, dass der Wirkstoff gut verträglich gewesen sei und nur leichte bis moderate Nebenwirkungen aufgewiesen habe, so die Unternehmen. Die Probanden hätten Antikörper gebildet und andere erwünschte Immunreaktionen gezeigt. Der zuständige Ausschuss der EMA habe nun begonnen, diese Daten zu prüfen.Aktuell werde der Impfstoff bereits in einer klinischen Studie der Phase 2/3 geprüft. Bis dato seien 37.000 Teilnehmer in die Studie eingeschlossen, 28.000 hätten bereits die zweite Impfstoff-Dosis erhalten, heiße es in der Mitteilung. Mehr als 120 Studienzentren weltweit seien beteiligt, u.a. in den USA, Brasilien, Südafrika und Argentinien.Die BioNTech-Aktie reagiere auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursplus von mehr als zehn Prozent auf zuletzt 76,01 Euro. Noch sei die Zulassung nicht in trockenen Tüchern, die Chancen stünden aber weiterhin sehr gut.DER AKTIONÄR bleibt deswegen äußerst zuversichtlich für die BioNTech-Aktie und rät, die Gewinne laufen zu lassen, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 06.10.2020)