Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie hole vorbörslich etwas Luft. Man habe gerade ein Minus von 5% gesehen, was angesichts des bisherigen Wahnsinnsanstiegs kein Grund zur Sorge sei. Der Wert sei vorher ausgebrochen, weil die EU im Kampf gegen das Coronavirus offensichtlich nur noch auf BioNTech setzen werde. Man habe 1,8 Mrd. Dosen geordert. Deswegen ist eine kleine Korrektur bei der BioNTech-Aktie eine gute Einstiegschance, so Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.04.2021)Die vollständige Analyse von Andreas Deutsch, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:138,45 EUR -3,22% (26.04.2021, 16:14)