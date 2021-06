Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der jüngsten Rally bis auf über 200 Euro gönne sich die BioNTech-Aktie am heutigen Dienstag eine kleine Verschnaufpause. Der Titel notiere aber weiterhin nur knapp unter dem am Montag bei gut 207 Euro erreichten Allzeithoch. Derzeit werde die BioNTech-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate bei 198,65 Euro gehandelt.Dem Kurs Unterstützung dürften derweil die jüngsten Aussagen des BioNTech-Finanzchefs Sierk Poetting beim "Handelsblatt" CFO-Summit verleihen. BioNTech habe sein Produktionsziel für den Covid-19-Impfstoff für das Q2 bestätigt. Der für diese und kommende Woche angekündigte Lieferrückstand werde nach dem 21. Juni wieder aufgeholt, so Poetting.Für das Gesamtjahr sei eine Produktion von drei Milliarden Impfdosen in Aussicht gestellt worden, 300 Millionen davon sollten an die Europäische Union (EU) gehen. Im Jahr 2022 sollten mindestens 450 Millionen an die EU geliefert werden.DER AKTIONÄR habe die BioNTech-Aktie erstmals im Oktober 2019 bei 11,70 Euro zum Kauf empfohlen. Inzwischen habe sich die Aktie vervielfacht.DER AKTIONÄR bleibt aber ganz klar weiter optimistisch für die BioNTech-Aktie, Anleger bleiben an Bord, so die Expertin Marion Schlegel. Insbesondere die langfristigen Perspektiven über den Corona-Impfstoff hinaus seien äußerst vielversprechend. Kurzfristige Rücksetzer müssten jedoch jederzeit einkalkuliert werden. (Analyse vom 08.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link