BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Kein anderer Corona-Impfstoff sei in Deutschland bislang so oft verimpft worden wie der von BioNTech. Zum einen sei es der erste Impfstoff, der hierzulande die Zulassung erhalten habe, zum anderen stehe mengenmäßig weiter am meisten zur Verfügung. Und dies dürfte wohl auch in Zukunft so bleiben. Die EU habe bereits angekündigt, zukünftig insbesondere auf mRNA-Impfstoffe setzen zu wollen - wohl auch nach den jüngsten Problemen bei den Vektor-Imfpstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson.Zuletzt hätten das Mainzer Unternehmen und der US-Partner Pfizer bekanntgegeben, dass sie die 27 EU-Mitgliedsstaaten 2021 mit weiteren 100 Mio. Dosen ihres Covid-19-Impfstoffs COMIRNATY beliefern würden. Dies basiere auf der Entscheidung der Europäischen Kommission (EK), ihre Option aus dem am 17. Februar 2021 erweiterten Vertrag auszuüben, zusätzliche 100 Mio. Dosen zu bestellen. Mit dieser Vereinbarung erhalte die EU nun insgesamt 600 Mio. Impfstoffdosen.Nach der extrem starken Entwicklung der BioNTech-Aktie in den vergangenen Tagen gönne sich das Papier am heutigen Mittwoch eine kleine Verschnaufpause. "Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch, Anleger sollten ihre Gewinne weiter laufen lassen. Seit der Erstempfehlung des "Aktionärs" im Herbst 2019 habe sich die BioNTech-Aktie mittlerweile mehr als verzehnfacht, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech und CureVac.