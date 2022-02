Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie habe sich zuletzt deutlich von ihren im Januar markierten Tiefständen lösen können. Der Befreiungsschlag sei allerdings noch nicht gelungen. Zum einen belaste, dass immer mehr Länder ihre Corona-Maßnahmen aufgrund der milderen Omikron-Variante zurückfahren würden. Zum anderen würden auch jüngste Daten aus Israel belasten. Demnach sei die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel sei zuletzt auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren gestiegen. Für Besorgnis sorge udem die Tatsache, dass zwischen 70 und 80% der Schwererkrankten bereits geimpft gewesen seien. Professor Vaakov Jerris, Direktor der Coronavirus-Station des Ichilov-Krankenhauses in Tel Aviv, habe hierzu erklärt: "Im Moment sind die meisten unserer schweren Fälle geimpft. Sie hatten mindestens drei Injektionen." Allerdings seien die meisten Patienten auf der Intensivstation über 60 und viele seien dort aufgrund schwerer Vorerkrankungen. Nun sei in Israel die vierte Dosis gestartet.Bei BioNTech rücke nun immer mehr die weitere Pipeline in den Fokus. Vorstandschef Sahin habe hier zuletzt seine Hoffnung bestätigt, mithilfe der mRNA-Technologie neue Therapiemöglichkeiten im Kampf gegen Krebserkrankungen zu entwickeln. Derzeit würden sich in der Pipeline von BioNTech zwei Immuntherapieansätze gegen Krebs in der klinischen Phase zwei befinden. Sie würden auf die Behandlung von Dickdarm- und schwarzem Hautkrebs zielen."Der Aktionär" bleibe deswegen für die BioNTech-Aktie langfristig sehr optimistisch. Wichtig werde nun, dass das Mainzer Unternehmen in den kommenden Monaten mit positiven Neugkeiten aus der weiteren Pipeline punkten könne. Die sicheren Einnahmen durch den Corona-Impfstoff sowie die Partnerschaft zum US-Pharmariesen Pfizer würden für die nötigen finanziellen Mittel sorgen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.