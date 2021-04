Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Impfen ohne "verwirrende Einschränkungen": In den USA sollten alle Erwachsenen schon in weniger als zwei Wochen einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren können. "Wir machen unglaubliche Fortschritte", habe US-Präsident Joe Biden am Dienstag im Weißen Haus gesagt. "Vom 19. April an ist jeder Erwachsene in jedem Staat, jeder Erwachsene in diesem Land berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen." Vom Impferfolg der Amerikaner sollten auch andere Länder profitieren, wie Biden deutlich gemacht habe. Das dürfte aber erst in einigen Monaten soweit sein. Einen verpflichtenden Impfpass auf Bundesebene schloss das Weiße Haus indes aus.Mit der baldigen landesweiten Aufhebung der Staffelung der Impfberechtigten sende Biden ein weiteres Zeichen an die Bevölkerung, dass die USA in der Pandemie auf dem richtigen Weg seien. Die guten Neuigkeiten habe er aber wie gewohnt mit einer Warnung verknüpft. Das Virus breite sich weiter aus, weil zu viele Menschen der Annahme seien, dass man die Ziellinie schon erreicht habe."Lassen Sie mich todernst mit Ihnen sein: Wir sind nicht an der Ziellinie", habe Biden gesagt. Neue Varianten des Coronavirus hätten sich schnell verbreitet, die Zahl der Neuinfektionen gehe wieder nach oben und auch die Zahl der Neuaufnahmen in Krankenhäusern sei nicht mehr rückläufig. Auch wenn immer mehr Impfungen verfügbar und mehr Menschen geimpft seien, brauche es Zeit, bis der komplette Schutz eintrete.Biden habe die Impfkampagne seit seinem Amtsantritt am 20. Januar erheblich beschleunigt. Nach Angaben des Weißen Hauses seien seither mehr als 150 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Insgesamt - also inklusive der Wochen vor Bidens Start - seien es landesweit nach Angaben der Gesundheitsbehörde CDC mehr als 168 Millionen gewesen.Alle drei Werte stünden auch auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Gewinne laufen lassen, BioNTech bleibt der Top-Favorit des AKTIONÄR, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 07.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)