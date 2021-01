Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Israels renommiertes Demokratie-Institut (IDI) habe die Vereinbarung des Landes mit dem Corona-Impfstoffhersteller Pfizer kritisiert. Institutsmitglied Tehilla Shwartz Altshuler habe am Montag gesagt: "Das Abkommen enthält eine der umfangreichsten Studien am Menschen im 21. Jahrhundert, und Israels Datenschatz wird dem Rest der Welt für wissenschaftliche Untersuchungen zur Verfügung stehen."Israel habe sich frühzeitig eine große Menge des Impfstoffes der Hersteller BioNTech und Pfizer gesichert. Die Vereinbarung Israels mit Pfizer sehe unter anderem eine Übermittlung von Impfdaten an den Impfstoffhersteller vor. Der Deal sei am Sonntag veröffentlicht worden, viele Passagen seien aber zensiert.Shwartz Altshuler habe gesagt, die Vereinbarung könne zwar als Errungenschaft für Israel im Bestreben gelten, als erstes Land aus der Pandemie hervorzugehen. Dennoch hätte das sogenannte Helsinki-Komitee in Israel, das für die Genehmigung von Studien am Menschen zuständig sei, dies erst billigen müssen. Man hätte auch die Zustimmung der Israelis einholen müssen, ihre Gesundheitsdaten zu verwenden, habe Shwartz Altshuler gesagt.Eines der größten Probleme der Vereinbarung sei, dass sie zwar betont habe, dass die Privatsphäre der Israelis gewahrt werden müsse, aber keine konkreten Schritte nenne. Es sei bekannt, dass die Anonymität von Big Data aufgehoben werden könne. Daher verstoße das Abkommen in seiner gegenwärtigen Form möglicherweise gegen den Schutz der Gesundheitsdaten aller Israelis.Nichtsdestotrotz: Die Hoffnung, die auf dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer ruhe, sei nicht nur in Israel groß. Weltweit warte man darauf, dass die Produktionskapazitäten erhöht werden könnten. Und hier befinde sich die beiden Partner auf einem guten Weg, wie die jüngsten News zeigen würden. Die Aktie von BioNTech könne am Montagnachmittag dementsprechend leicht zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es gut ein Prozent nach oben. Anleger sollen bei der BioNTech-Aktie dabeibleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Mit Material von dpa-AFX