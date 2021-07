Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts steigender Infektionszahlen wolle Israel als erstes Land über 60-Jährigen eine dritte Impfdosis gegen das Coronavirus geben. Die allgemeine Impfkampagne in den Krankenkassen solle binnen weniger Tage beginnen. Mache das Beispiel Schule, würden die Umsätze bei BioNTech noch stärker anziehen.Israels Regierungschef Naftali Bennett habe am Donnerstag bekannt gegeben, die Aufforderung gelte für alle Menschen, die vor mindestens fünf Monaten ihre zweite Impfdosis erhalten hätten. Ein Expertenteam in Israel habe zuvor eine solche Auffrischungsimpfung mit dem BioNTech-Pfizer-Präparat empfohlen.Der Hintergrund für die Aktion seien Zahlen des Ministeriums, wonach die Effektivität der in Israel verwendeten BioNTech/Pfizer-Impfung seit Anfang Juni stark nachgelassen habe. Nach Angaben des Ministeriums verhindere die Impfung eine Corona-Infektion nur noch zu 39 Prozent und schwere Erkrankungen zu 91 Prozent.Seit der Empfehlung des "Aktionär" liege die Aktie von BioNTech mit 2.200 Prozent im Plus. Würden sich noch mehr Länder für Impfauffrischungen entschließen, sollte der Titel seine Rally fortsetzen. Zudem sorge das Engagement BioNTechs bei Malaria für Kursfantasie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.