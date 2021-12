Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch vor Weihnachten habe Israel kräftig aufs Tempo gedrückt, was eine vierte Dosis bei den Corona-Impfungen angegangen sei. Nun rudere das Land etwas zurück.Israel wolle nun zunächst nur Menschen mit Immunschwäche eine vierte Dosis des Corona-Impfstoffs geben. Diese Entscheidung habe Nachman Asch, Generaldirektor des Gesundheitsministeriums, am Donnerstagabend bekannt gegeben. Ein Expertengremium habe angesichts der raschen Ausbreitung der Omikron-Variante empfohlen, neben Immungeschwächten auch Menschen über 60 und medizinisches Personal zum vierten Mal zu impfen. Asch habe gesagt, er sei noch nicht überzeugt, dass dies bereits notwendig sei. Man wäge aber jeden Tag neu das weitere Vorgehen ab.Ein israelisches Krankenhaus habe am Montag eine Studie zur vierten Impfung gegen das Coronavirus begonnen. Israel habe die vierte Corona-Welle bereits hinter sich, zuletzt seien die Infektionszahlen jedoch wieder massiv angestiegen. Am Donnerstag sei die Zahl der registrierten Corona-Fälle erstmals seit September wieder über 4.000 gestiegen. Die Zahl der Schwerkranken habe jedoch weiterhin unter 100 gelegen.Nur rund 60 Prozent der 9,4 Millionen Israelis würden noch als vollständig geimpft gelten. Dies seien zweifach Geimpfte bis zu sechs Monate nach der Zweitimpfung und Menschen mit Booster-Impfung. 31 Prozent der Bevölkerung seien gar nicht geimpft, bei neun Prozent sei die Gültigkeit der Impfung schon abgelaufen. Israel setze vorwiegend den Impfstoff aus dem Hause BioNTech/Pfizer ein.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.