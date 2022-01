Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Valneva.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Omikron verbreite sich wie ein Lauffeuer - und doch crashe die Aktie des Impfstoffherstellers BioNTech weiter. Am Montag verliere der Titel im vorbörslichen US-Handel zwei Prozent. Ganz offensichtlich hake die Börse die Pandemie ab und klammere dabei aus, dass Corona immer noch ein Risiko darstelle.Nach Einschätzung der WHO könnte Europa nach der aktuellen Infektionswelle aus der Pandemie raus sein. "Es ist plausibel, dass sich die Region auf eine Endphase der Pandemie zu bewegt", so der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge, zur Nachrichtenagentur AFP. Allerdings habe Kluge wegen möglicher weiterer Mutationen des Coronavirus zur Vorsicht gemahnt.Auch der Virologe Christian Drosten habe vor übertriebenem Optimismus gewarnt. Zum Deutschlandfunk habe er gesagt, es sei keinesfalls sicher, dass Omikron in abgemildertem Zustand bleibe. Es könne ein Virus entstehen, das einerseits "das Spike-Protein des Omikron-Virus trägt, um weiterhin diesen Immunvorteil zu genießen, aber den Rest des Genoms des Delta-Virus hat".Damit sei klar: Das Thema Impfungen - womöglich noch über einen längeren Zeitraum - bleibe auf dem Tisch. Vor allem, wenn die Impfpflicht komme. Die Virologin Melanie Brinkmann habe vorgeschlagen, in Deutschland alle Menschen über 50 Jahren zu impfen. Werde das in der EU Standard, würde dies 190 Millionen Menschen betreffen.Hinzu kämen noch viele Millionen Menschen in anderen Ländern in dem Alter. Aber auch etliche jüngere Menschen würden sich regelmäßig eine Impfauffrischung abholen, auch wenn Omikron insgesamt deutlich weniger Schaden anrichte als Delta.Die Impfungen gegen Corona dürften noch längere Zeit eine verlässliche Einnahmequelle für BioNTech bleiben, allerdings mit abnehmender Tendenz. 2023 werde das Unternehmen laut den Analysten elf Milliarden und 2024 6,2 Milliarden Euro erlösen. Zunehmend in den Fokus sollte die Frage geraten, welche Rolle BioNTech beim Kampf gegen andere Infektionskrankheiten, gegen Krebs und gegen Autoimmunkrankheiten spielen könne. Und hier stünden die Chancen definitiv gut, wie die Vorstände Özlem Türeci und Uğur Şahin in einem Interview mit der FAZ erklärt hätten.Für Langfrist-Anleger bleibt BioNTech ein Top-Investment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: