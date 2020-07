Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

88,31 EUR -1,88% (23.07.2020, 11:25)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,17 USD +13,72% (22.07.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.07.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Impfstoffhoffnung Nummer eins - AktienanalyseMit großen Schritten schreitet BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in Richtung eines Covid-19-Impfstoffs voran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor wenigen Wochen hätten das Mainzer Unternehmen und sein Partner, der US-Pharmakonzern Pfizer, erste positive Ergebnisse für ihren Impfstoffkandidaten BNT162 gegen die Lungenkrankheit vorgelegt. So habe bei allen Probanden, die 10 oder 30 Milligramm des Impfstoffes erhalten hätten, anhand vorläufiger Ergebnisse an Tag 28 und damit sieben Tage nach der zweiten Impfung eine "signifikante Erhöhung" der Antikörper festgestellt werden können.Zudem seien neutralisierende Antikörper gegen SARS-CoV-2 festgestellt worden. Die Behandlung habe den Angaben zufolge milde bis moderate lokale und systemische Reaktionen hervorgerufen. Diese seien dosisabhängig und nur kurzzeitig aufgetreten. Es seien keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt worden. Unklar sei noch, ob die festgestellten Antikörper tatsächlich vor einer Infektion schützen würden. Das sollten Tests mit bis zu 30.000 Probanden zeigen. Weitere Daten aus der laufenden Phase-1/2-Studie mit insgesamt vier Impfstoffkandidaten würden dabei die Auswahl eines Hauptkandidaten sowie die zu verabreichende Dosis für die Phase-2b/3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit ermöglichen. Diese könnte noch im Juli beginnen.Pfizer und BioNTech würden bereits die Produktionskapazitäten der Hauptkandidaten auf eigenes Risiko hochfahren. Unterdessen habe die US-Arzneimittelbehörde FDA den beiden Unternehmen ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für zwei Impfstoffkandidaten genehmigt. Dabei handle es sich um die am weitesten entwickelten Varianten des möglichen Covid-19-Impfstoffs. Auch in China dürfe BioNTech seinen potenziellen Coronavirus-Impfstoff gemeinsam seinem dortigen Partner Shanghai Fosun Pharmaceutical in klinischen Studien testen.Den Kurssprung im Zuge der guten Nachrichten habe BioNTech zu einer Kapitalerhöhung genutzt. Da der positive Newsflow anhalten dürfte, bleiben Long-Spekulationen für Anleger mit starken Nerven interessant, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link