Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

161,60 EUR +0,03% (25.05.2021, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

194,89 USD -0,41% (24.05.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (25.05.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Man habe festgestellt, dass der Impfstoff gute Wirksamkeit gegen die indische Mutation letztendlich zeige. Das könnte die BioNTech-Aktie weiter antreiben. Im Moment befinde sie sich aber in einer Konsolidierungsbewegung. Der vorherige steile Anstieg muss jetzt ausgependelt werden. Auch bei der BioNTech-Aktie wachsen die Bäume nicht in den Himmel, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: