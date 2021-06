Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



196,85 EUR 0,00% (11.06.2021, 11:23)



239,82 USD -0,69% (10.06.2021, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer schütze einer neuen Studie zufolge auch vor der zuerst in Indien aufgetretenen Corona-Variante Delta (B.1.617.2). Auch vor mehreren anderen Varianten wie beispielsweise der zuerst in Nigeria aufgetretenen Mutante B.1.525 schütze der Impfstoff, würden die Wissenschaftler um Pei Yong Shi von der University of Texas in Galveston im Fachjournal "Nature" schreiben.Für die Studie hätten die Forscher 20 Blutproben von 15 Menschen untersucht, die jeweils zwei Dosen des Impfstoffes von BioNTech/Pfizer erhalten hätten, und hätten die Reaktion auf die verschiedenen Corona-Varianten getestet. Die Wirksamkeit der Antikörper sei bei den Varianten zwar niedriger ausgefallen als bei einem im Januar 2020 isolierten Coronavirus-Typ, sie sei jedoch immer noch "robust", habe es geheißen. Vorherige Studien und Datenerfassungen hätten ähnliche Ergebnisse erbracht.Nach einer kurzen Verschnaufpause habe die Aktie von BioNTech zuletzt ihre Rallye schon wieder fortgesetzt. Die Aktie notiere nur knapp unter dem in dieser Woche bei 252,78 Dollar markierten Allzeithoch. DER AKTIONÄR bleibt weiter optimistisch für die Aktie, Anleger bleiben an Bord. Insbesondere die langfristigen Perspektiven über den Corona-Impfstoff hinaus seien äußerst vielversprechend. Kurzfristige Rücksetzer müssen jedoch weiterhin jederzeit einkalkuliert werden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 11.06.2021)Mit Material von dpa-AFXDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.