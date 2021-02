Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech entwickle zusammen mit dem Land Bayern eine Software zur besseren Steuerung der Impfstoff-Verteilung. "Der grobe Rahmen dafür steht", habe eine Unternehmenssprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Das Projekt sei aber noch nicht abgeschlossen. Zuvor habe das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" darüber berichtet. Die Software solle dem Bericht zufolge auch andere Impfstoffe als das Präparat von BioNTech und Pfizer erfassen können.An dem Projekt würden nach Angaben der BioNTech-Sprecherin Experten der firmeneigenen IT-Abteilung und eines Partnerunternehmens mitarbeiten. Es gebe auch Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium darüber. Die Software solle u.a. die Planungssicherheit der Impfzentren verbessern und helfen, flexibel auf etwaige Änderungen bei den Auslieferungsmengen reagieren zu können.Und es gebe auch positive Nachrichten, was die Entwicklung nach den ersten Impfungen angehe - auch im Hinblick auf Mutationen. Der Fall in Niedersachsen - hier sei über ein Dutzend bereits geimpfter Senioren in einem Pflegeheim positiv auf die britische Virusvariante B.1.1.7 gestestet worden. Der Fall sei aber "nicht besorgniserregend, sondern zeigt, dass die Impfung funktioniert", sage der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl. In dem Heim habe es zunächst keine schweren Verläufe gegeben. Und das zu verhindern sei die Aufgabe der Impfung. "Die vorhandenen Vakzinen schützen bislang alle vor schwerer Krankheit und Tod", sage auch der Gießener Virologe Friedemann Weber. Zwar könne man nun annehmen, dass bei Mutationen der Impfschutz in Bezug auf die Symptomatik etwas sinke und es schwerere Verläufe geben könne. Aber: "Ein Stück weit schützt die Impfung immer."(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link