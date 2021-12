Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Erfolg von BioNTech beflügle die deutsche Pharmaindustrie. Angesichts der starken Nachfrage nach Corona-Impfstoffen erwarte die Branche im neuen Jahr einen Umsatzsprung um acht Prozent, wie der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) prognostiziert habe.Die Produktion werde demnach um drei Prozent steigen, ebenso die Beschäftigung. Der Verband gehe von 122.000 Beschäftigten bis Ende 2022 aus. "Die Pharmaindustrie in Deutschland zeigt sich in der Krise äußerst robust", habe vfa-Präsident Han Steutel der "Deutschen Press-Agentur" gesagt.Der Coup von BioNTech, den weltweit ersten zugelassenen Corona-Impfstoff aus Deutschland auf den Markt zu bringen, habe positive Folgen für den hiesigen Pharmastandort, habe Steutel gesagt. "Es ist nicht nur die Produktion deutscher Unternehmen gestiegen, auch ausländische Konzerne wie Astrazeneca und Johnson & Johnson lassen verstärkt hier produzieren." Schon dieses Jahr habe die Pharmabranche einen rasanten Aufschwung erlebt: Der Umsatz dürfte laut vfa um 13 Prozent steigen, die Produktion um fünf Prozent.Allein am Vakzin von BioNTech und Pfizer würden in Deutschland 13 Betriebe mitwirken. Vom Wachstum der deutschen Wirtschaft von 2,7 Prozent, dass die "Wirtschaftsweisen" für 2021 prognostizieren würden, dürften allein 0,5 Prozentpunkte auf BioNTech entfallen, habe der Verband errechnet. Er vertrete 45 Unternehmen mit rund 92.000 Beschäftigten.Derzeit befinde sich BioNTech in einer Konsolidierungsphase. Die Omikron-Variante, die möglicherweise weniger gefährlich sei als befürchtet und auch neue Corona-Behandlungsmöglichkeiten hätten zuletzt zu Gewinnmitnahmen geführt. Langfristig bleibe DER AKTIONÄR aber ganz klar optimistisch. Für BioNTech gelte es nun, die weiteren Pipeline-Projekte rasch voranzutreiben, um auch hier schon bald mit neuen Erfolgen glänzen zu können. Insbesondere der Onkologie-Bereich verspricht hier großes Potenzial, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)