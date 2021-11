Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

284,50 EUR +10,92% (22.11.2021, 20:15)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

320,1365 USD +10,49% (22.11.2021, 20:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um die vierte Corona-Welle zu brechen, würden zahlreiche Länder inzwischen auf Booster-Impfungen setzen. Dabei würden die Drittimpfungen mittlerweile sowohl in Europa als auch in den USA für die breite Bevölkerung ab 18 Jahren empfohlen. An der Börse sorge dies zum Wochenauftakt für neue Kursfantasie bei der BioNTech-Aktie.Die mRNA-Impfstoffe von den Partnern BioNTech/ Pfizer sowie Moderna würden weiter als wichtigste Säulen der Kampagne gelten. Um diese zu beschleunigen, werde in der Politik auch der Ruf nach einer allgemeinen Impfpflicht lauter. In einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" habe Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) gemeinsam mit Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) geschrieben: "Eine Impfpflicht ist kein Verstoß gegen die Freiheitsrechte. Vielmehr ist sie die Voraussetzung dafür, dass wir unsere Freiheit zurückgewinnen."Die BioNTech-Aktie habe die gute Nachrichtenlage mit einem Kursfeuerwerk quittiert: Zum Wochenauftakt seien die Papiere zeitweise um acht Prozent geklettert. Dabei habe die BioNTech-Aktie die 100-Tage-Linie bei 298,07 Dollar zurückerobert und ein frisches Kaufsignal generiert. Aus charttechnischer Sicht sei den Papieren des Mainzer Biotechunternehmens damit der Ausbruch geglückt.Dank Booster-Impfungen für die breite Masse bleibe die BioNTech-Aktie weiter aussichtsreich. Anleger bleiben bei dem Papier an Bord, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 22.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.