Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

141,00 EUR +7,14% (02.05.2022, 16:56)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

147,91 USD +6,58% (02.05.2022, 16:42)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Während hierzulande die Corona-Pandemie immer mehr am Ausklingen sei, befinde sich China auf höchster Alarmstufe. Peking habe zu Beginn einer mehrtägigen Ferienwoche strenge Corona-Restriktionen eingeführt. Bis mindestens zum 4. Mai sollten demnach sämtliche Restaurants der Stadt für Gäste geschlossen bleiben.Das Reich der Mitte verfolge nach wie vor eine strikte Null-Covid-Strategie, die auch auf kleinste Infektionsausbrüche mit Massentests und Ausgangssperren reagiere. Doch auch die rigiden Maßnahmen der chinesischen Regierung würden spätestens durch die hochansteckende Omikron-Variante auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.Derzeit habe die Entwicklung in China für BioNTech allerdings keine Auswirkungen, da bislang der Impfstoff von BioNTech/Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) dort nicht zugelassen sei. Inzwischen gebe es aber immer mehr Experten, die es durchaus für möglich halten würden, dass BioNTech doch noch grünes Licht in China erhalte. Zumal ein direkt in China entwickelter mRNA-Impfstoff mit der Bezeichnung ARCoVax jüngsten Studien zufolge ein schlechteres Nebenwirkungsprofil als der Impfstoff von BioNTech/Pfizer habe. Und zudem bei Omikron auch noch eine schlechtere Wirksamkeit.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)