Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

155,20 EUR -2,70% (03.02.2022, 10:18)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

180,15 USD +0,31% (02.02.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Während immer mehr Länder von den strengen Corona-Maßnahmen abrücken oder sie sogar fast komplett aufheben würden und der sogenannte "Green Pass" vielerorts an Bedeutung verliere, stehe in Deutschland weiterhin das Thema Corona-Impfung im Vordergrund. Der Impfstoff von BioNTech dürfte in Deutschland im Falle einer vierten Dosis weiter im Vordergrund stehen. Comirnaty sei derzeit weiterhin das mit Abstand am öftesten verabreichte Corona-Vakzin hierzulande. Für die langfristige Entwicklung von BioNTech werde allerdings die weitere Pipeline immer wichtiger.BioNTech verfüge über eine Vielzahl von Projekten im Onkologie-Bereich. Die Fortschritte in diesem Bereich würden entscheidend sein für die langfristige Entwicklung von BioNTech. Das Potenzial sei in jedem Fall enorm. Kurzfristig dürfte jedoch die weitere Entwicklung der Corona-Krise den Aktienkurs bestimmen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.