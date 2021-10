Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

231,50 EUR +2,43% (20.10.2021, 11:02)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

262,85 USD +0,67% (19.10.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Eine neue Studie bei Kindern und Jugendlichen unterstreiche die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von BioNTech. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, habe das Vakzin zu 93 Prozent einen Krankenhausaufenthalt bei 12- bis 18-Jährigen verhindern können. Das habe eine am Dienstag vom U.S. Centers for Diesease Control and Prevention (CDC; englisch für "Zentren für Krankheitskontrolle und –prävention") veröffentlichte Studie engeben.Die Studie sei den Angaben zufolge zwischen Juni und September durchgeführt worden, als die extrem anstekcende Delta-Variante des Coronavirus bereits kursiert habe.Die Daten von 19 Krankenhäusern hätten gezeigt, dass von den 179 Patienten, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, 97 Prozent ungeimpft gewesen seien. Die Experten würden damit die Wirksamkeit des Impfstoffs bestätigt sehen.Bei jedem sechsten Patienten der Altersgruppe, der mit Covid-19 ins Krankhaus eingeliefert worden sei, hätten lebenserhaltende Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Diese seien allesamt ungeimpft gewesen. Die vorliegenden Daten würden in jedem Fall die Bedeutung des Impfstoffs für Jugendliche unterstreichen.Derzeit sei der Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer für Menschen ab zwölf Jahren zugelassen. Beide Unternehmen würden aber eine baldige Zulassung auch bei Kindern ab fünf Jahren anstreben. Eine Empfehlung hierzu werde vom Beraterteam der FDA möglicherweise noch in diesem Monat erwartet."Der Aktionär" bleibt langfristig ganz klar zuversichtlich, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: