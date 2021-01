Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

89,59 EUR -1,20% (29.01.2021, 09:36)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

110,00 USD +3,80% (28.01.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In der EU seien bislang lediglich die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna zugelassen. Doch es dürften jetzt weitere folgen. Am heutigen Freitag entscheide die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) über den Corona-Impfstoff von AstraZeneca. Aber auch zahlreiche weitere würden sich in den letzten Phasen befinden.Am Donnerstag habe es derweil starke Daten von Novavax gegeben. Nach Börsenschluss habe das US-Biotech-Unternehmen mitgeteilt, dass sein Impfstoff in einer klinischen Phase-3-Studie in Großbritannien auf eine Effektivität von 89% gekommen sei. Bei einem weiteren hochinteressanten Impfstoff von Johnson & Johnson würden die Daten der jüngsten klinischen Tests für den heutigen Freitag oder spätestens am Montag erwartet. Zudem dürften auch bald Daten vom deutschen Impfstoff-Player CureVac anstehen.Es tue sich also einiges an der Impfstoff-Front. Unter den neuen Impfstoffen sei insbesondere der von Johnson & Johnson hochinteressant. "Der Aktionär" bleibe aber auch optimistisch für die beiden Corona-Impfstoffentwickler, die bereits am Markt vertreten seien: BioNTech und Moderna. Die neue mRNA-Technologie könnte hier über Corona hinaus in Zukunft noch einiges bewirken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: