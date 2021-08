Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bereits in der vergangenen Woche habe der US-Impfstoff-Hersteller Moderna starke Zahlen zum vergangenen Quartal veröffentlicht, am heutigen Montag folge nun BioNTech. Dem Mainzer Biotech-Unternehmen sei ein massiver Umsatz- und Gewinnsprung gelungen. Die Erwartungen der Analysten seien deutlich übertroffen worden.Der Erfolg seines Corona-Impfstoffs habe dem Mainzer Unternehmen BioNTech einen riesigen Sprung bei Umsatz und Gewinn beschert. Wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe, sei der Nettogewinn im zweiten Quartal 2021 auf knapp 2,8 Milliarden Euro gestiegen, nach einem Verlust von 88,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Analysten hätten im Vorfeld lediglich mit einem Gewinn von 2,03 Milliarden Dollar gerechnet. Für die ersten sechs Monate dieses Jahres habe sich der Überschuss auf gut 3,9 Milliarden Euro belaufen, nach einem Verlust von knapp 142 Millionen Euro im Vorjahr.Der Umsatz sei in dem zum 30. Juni beendeten Quartal auf rund 5,3 Milliarden Euro geschätzt worden, nach 41,7 Millionen Euro im Vorjahr. Auch hier hätten die Erwartungen der Analysten klar geschlagen werden können. Diese hätten im Vorfeld lediglich mit Einnahmen in Höhe von 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Für das erste Halbjahr habe sich ein Gesamtumsatz von fast 7,4 Milliarden Euro ergeben, nach gut 69 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.Gleichzeitig erhöhe BioNTech seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Hier erwarte das Unternehmen nun einen Umsatzanstieg auf 15,9 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr habe BioNTech noch lediglich Einnahmen von 0,5 Milliarden Euro ausweisen können. Die Produktionskapazität für das Gesamtjahr 2021 betrage planmäßig drei Milliarden Dosen und bis zu vier Milliarden Dosen für das Jahr 2022, so BioNTech in einer Mitteilung.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie Gewinne laufen zu lassen. Die Aktie von BioNTech befinde sich auch im Impfstoff-Aktien-Index des "Aktionär". (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.