Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

69,69 EUR -3,54% (29.12.2020, 14:21)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

88,11 USD -9,13% (28.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Stark gelaufene deutsche Biotech-Aktien hätten am Dienstagmorgen deutlich unter Druck gestanden. Dabei seien die Anleger insbesondere den beiden Corona-Impstoffherstellern BioNTech und CureVac den Rücken zugekehrt. "Das sind reine Gewinnmitnahmen, nachdem die Impfungen nun tatsächlich angelaufen sind", habe ein Händler gesagt. Bei BioNTech täten erste Berichte über Lieferkettenprobleme, wie etwa bei der Kühlung des Impfstoffs, den Kursen ebenfalls nicht gut, sei am Markt zu hören.Aktien des Mainzer Herstellers BioNTech hätten auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt mehr als sechs Prozent verloren. Auch die Aktie des US-Unternehmens Moderna verliere am Dienstag fast fünf Prozent. CureVac-Papiere habe es mit mehr als 13 Prozent Abschlag noch heftiger erwischt.BioNTech habe in der Europäischen Union (EU) als erster Hersteller zusammen mit seinem US-Partner Pfizer eine Zulassung für seinen Corona-Impfstoff bekommen. In Deutschland seien die Impfungen mit dem Mittel am Wochenende gestartet. Mit der Aussicht auf eine Zulassung befinden sich die BioNTech-Papiere aber bereits seit Mitte Dezember im Abwärtsmodus - zuvor hatte sich ihr Wert seit Jahresbeginn allerdings auch mehr als verdreifacht, seit der Empfehlung des AKTIONÄR vor gut einem Jahr sogar zwischenzeitlich fast verzehnfacht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link