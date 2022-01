Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

180,10 EUR +1,49% (14.01.2022, 09:00)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

202,99 USD -8,10% (13.01.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Papier des Mainzer Biotech-Unternehmen sei am Donnerstag erneut kräftig unter Druck gestanden. Zwar würden derzeit die Infektionszahlen rasant steigen, die Zahl der Corona-Intensivpatienten sei in Deutschland aber weiter rückläufig. Ähnliches habe man bereits in anderen Ländern beobachten können. Der Grund: Omikron scheine zwar deutlich ansteckender, aber deutlich ungefährlicher als frühere Varianten zu sein. Auch mögliche Impfpflichten würden derzeit neu überdacht. In den USA habe zudem das Oberste Gericht eine von US-Präsident Joe Bidens Regierung verfügte Impf- oder Testpflicht in größeren Unternehmen vorerst gestoppt.All dies belaste derzeit die Aktien der Impfstoffhersteller und damit auch die Aktie von BioNTech. Immer mehr in den Vordergrund rücke damit die weitere Pipeline des Unternehmens. Hier schlummere sehr großes Potenzial. "Der Aktionär" sehe das aktuelle Niveau als langfristige Kaufchance. Kurzfristig sei das Papier allerdings angeschlagen. Die 200-USD-Marke als wichtige Unterstützung gelte es nun zu verteidigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.