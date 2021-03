Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

83,60 EUR +3,15% (10.03.2021, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

96,48 USD +6,86% (09.03.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne ihre zuletzt gestartete Erholungsbewegung auch am heutigen Mittwoch fortsetzen. Zuletzt habe das Papier des Mainzer Unternehmens von weiteren guten Studienergebnissen profitiert, welche die hohe Wirksamkeit des in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelten Impfstoffs bei Mutationen unterstreichen würden. Nun verspreche BioNTech zudem höhere Produktionsraten.BioNTech stelle für den Fall einer entsprechenden Nachfrage eine deutliche Steigerung der Produktion mit seinem Partner Pfizer in Aussicht. Im Jahr 2022 könne die Kapazität für 3 Mrd. Corona-Impfdosen erreicht werden, habe BioNTech-Chef Ugur Sahin der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview am Dienstag gesagt. Das hänge allerdings auch von der Nachfrage ab und davon, ob etwa Auffrisch-Impfungen benötigt würden. 3 Mrd. Dosen wären nochmals 50% mehr als die für 2021 geplanten 2 Mrd.BioNTech habe aber auch über den Corona-Imptstoff hinaus noch eine hochinteressante Pipeline zu bieten. Hier werde der mRNA-Ansatz bei einer Vielzahl von Krebserkrankungen untersucht.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link