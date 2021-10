Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe ihre jüngst gestartete Erholungsbewegung in den vergangenen Tagen nicht fortsetzen können. Am Widerstand resultierend aus 38- und 90-Tage-Linie sowie kurzfristigen Abwärtstrend sei das Papier zunächst nach unten abgeprallt. Das Papier sei am Mittwoch mit einem Minus von 4,7 Prozent auf 278,77 Dollar aus dem US-Handel gegangen.In Deutschland sei der Impfstoff von BioNTech für alle ab zwölf Jahren zugelassen. Für Kinder bis elf Jahre sei noch kein Impfstoff zugelassen worden. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte rechne nach bisherigen Angaben mit einer Zulassung des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer durch die EU-Arzneimittelbehörde EMA frühestens Mitte November.In den USA habe sich in dieser Woche ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Das hätten die Teilnehmer des Gremiums bei einer Sitzung am Dienstag entschieden. Die Empfehlung sei nicht bindend, die FDA folge den Fachleuten aber in der Regel. Eine endgültige Entscheidung der FDA werde noch in dieser Woche erwartet. Im Anschluss müsse sich formell auch noch die Gesundheitsbehörde CDC damit befassen.Eine Impfkampagne für die etwa 28 Millionen betroffenen Kinder in den USA könnte nach Angaben des Weißen Hauses dann bereits im November starten. Die Regierung werde innerhalb weniger Tage nach einer Zulassung 15 Millionen Dosen Impfstoff an Kinderärzte, Kliniken und Apotheken ausliefern, habe es geheißen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.