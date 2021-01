Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech könne zum Wochenschluss deutlich zulegen. Am Börsenplatz Frankfurt gewinne das Papier fast fünf Prozent auf 79,49 Euro. Zuletzt habe das Unternehmen präklinische Daten zu seinem neuartigen mRNA-Impfstoffansatz gegen Autoimmunkrankheiten in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Science veröffentlicht. Und auch der "Spiegel" habe das Potenzial des Unternehmens abseits des Corona-Impfstoffes thematisiert.Die Publikation mit dem Titel "A non-inflammatory mRNA vaccine for treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis" beschreibe die Untersuchungen eines entzündungshemmenden nukleosidmodifizierten mRNA-Impfstoffs, welcher die Krankheitsaktivität in verschiedenen, klinisch relevanten Mausmodellen der Multiplen Sklerose (MS) habe unterdrücken können, heiße es in einer Mitteilung von BioNTech.Autoimmunerkrankungen wie MS seien Krankheiten, bei denen das Immunsystem eine Fehlfunktion aufweise und gesundes Gewebe oder körpereigene Zellen angreife. Bei MS würden durch diese Entzündungsreaktion die schützdenden Myelinscheiden zerstört, die die Nervenfasern umhüllen würden. Hierdurch werde die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen und dem jeweiligen Zielgewebe unterbrochen, was zu einer Reihe von neurologischen und motorischen Symptomen führe, die von Person zu Person sehr unterschiedlich sein könnten.Auch "Der Aktionär" habe bereits des Öfteren auf die enormen Möglichkeiten von BioNTech über den mittlerweile zugelassenen Corona-Impfstoff hinaus hingewiesen. Beispielsweise sei das Potenzial auch im Krebsbereich gewaltig.Langfristig erwartet sich "Der Aktionär" deswegen noch sehr viel von dem Unternehmen und auch von der Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link