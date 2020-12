Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

104,80 EUR +2,83% (10.12.2020, 17:09)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

127,00 USD +3,41% (10.12.2020, 16:55)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach Großbritannien, Kanada und Bahrain habe auch Saudi-Arabien den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Die Nahrungs- und Arzneimittelbehörde (SFDA) habe den Einsatz des Vakzins nach einer entsprechenden Anfrage durch Pfizer genehmigt, habe die saudische Staatsagentur SPA am Donnerstag berichtet. Damit werde der Weg frei für die Einfuhr und Nutzung des Impfstoffs in Saudi-Arabien. In dem Wüstenstaat mit rund 34 Millionen Einwohnern seien bisher etwa 359.000 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Die Impfungen sollten für Landsleute und ausländische Bewohner des Königreichs kostenlos sein. Das saudische Gesundheitsministerium strebe an, bis Ende kommenden Jahres 70 Prozent der Bevölkerung geimpft zu haben. Wann damit begonnen werde, bleibe unklar.Saudi-Arabien sei im Vergleich zu anderen Ländern im arabischen Raum den Sommer über besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Nach teils strikten Beschränkungen im öffentlichen Leben seien die Zahlen der Neuinfektionen seit Juli aber rückläufig gewesen.Für den BioNTech/Pfizer-Impfstoff hätten umfangreiche Testreihen nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent gegen die Krankheit Covid-19 ergeben. Die zuständigen Behörden der EU und der USA würden noch diesen über Anträge auf Notfallzulassungen entscheiden wollen. Am heutigen Donnerstag komme der Impfstoff-Beratungsausschuss der Bundesbehörde zusammen, um den Antrag von BioNTech und Pfizer auf eine Notfallgenehmigung zu prüfen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Positive Zulassungsentscheide in den USA und der EU könnten die Papiere weiter beflügeln. (Analyse vom 10.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link