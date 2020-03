Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

41,60 EUR -30,08% (20.03.2020, 22:26)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

46,50 USD -21,59% (20.03.2020, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen wolle mit einem chinesischen Partner einen Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger entwickeln. BioNTech und Fosun Pharma in Schanghai hätten dazu gemeinsame klinische Studien vereinbart. Der Kandidat für einen geplanten Impfstoff solle Körperzellen anregen, Wirkstoffe zur Abwehr des Coronavirus zu erzeugen.Bei einer Zulassung solle Fosun Pharma den Impfstoff in China vermarkten, außerhalb der Volksrepublik hätte BioNTech dagegen die Vermarktungsrechte. An der Börse habe die BioNTech-Aktie daraufhin stark zugelegt. Die deutsche Biotech-Firma gelte wegen ihrer breiten Entwicklungsplattform als gut aufgestellt im Rennen um einen Coronavirus-Impfstoff.Welche Hoffnung auf BioNTech ruhe, lasse sich eindrucksvoll am Kursverlauf ablesen. Dank des hervorragenden Newsflows habe sich der Aktienkurs binnen weniger Tage verdreifachen. Allmählich komme der Titel wieder auf ein attraktives Einstiegsniveau zurück. Die BioNTech-Aktie sei ein spekulatives Investment, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: