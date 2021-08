Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



327,50 EUR +10,08% (23.08.2021, 17:00)



384,48 USD +10,27% (23.08.2021, 16:46)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach einem starken Wochenabschluss mit einem Kursgewinn von fünf Prozent gehe es am Montag erneut stark nach oben für die BioNTech-Aktie. Das Papier gewinne vorbörslich sieben Prozent. Der Grund: Möglicherweise erhalte der Impfstoff der Mainzer noch in dieser Woche die vollständige Zulassung vonseiten der FDA.Wie die "New York Times" berichte, könnte es sogar schon am Montag zu der Entscheidung kommen. Stimme die FDA dem Antrag der Unternehmen zu, wäre der BioNTech/Pfizer-Impfstoff das erste Vakzin gegen Corona, das nicht mehr nur den Status "Notfallzulassung" innehabe.Die Nachricht verbessere das Sentiment bei BioNTech deutlich. Innerhalb von einer Woche habe der Titel nun 17 Prozent zugelegt. Auf Sicht von einem Monat liege BioNTech 40 Prozent im Plus.BioNTech sei eine Erfolgsgeschichte, wie es sie an der Börse nicht oft gebe. Wer dabei ist, reitet weiterhin den Bullen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link