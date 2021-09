Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) untersuche den Nutzen einer Auffrischimpfung mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech für vollständig geimpfte Menschen ab 16 Jahren. Ergebnisse der Untersuchung, für die Daten des Impfstoffherstellers und laufende klinische Studien ausgewertet würden, sollten in wenigen Wochen vorliegen, habe die EMA zu Wochenbeginn mitgeteilt.In einer zweiten Untersuchung wolle die EMA zudem prüfen, inwiefern Menschen mit schweren Immunproblemen eine dritte Impfdosis von Pfizer/BioNTech oder Moderna helfe. Diese Menschen würden durch die ersten beiden Impfdosen möglicherweise keinen ausreichenden Impfschutz erzielen.Wie die EMA bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt habe, sehe sie im Moment keinen drängenden Grund für eine Auffrischimpfung für die gesamte Bevölkerung. Die nun laufenden Untersuchungen sollten eine weiterführende Einschätzung untermauern, habe es geheißen. Wie die EMA betont habe, könnten nationale Gesundheitsbehörden sich bereits vorher für eine Auffrischimpfung entscheiden.Impfungen seien ein wichtiger Baustein, um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Auffrischimpfungen könnten den Effekt verstärken. BioNTech habe mit dem hochwirksamen Corona-Impfstoff Comirnaty ein Vakzin im Portfolio, um hierbei zum Zuge zu kommen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: