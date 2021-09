(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach dem Kursplus von 2,4 Prozent am Dienstag deute sich auch am Mittwoch ein positiver Start von BioNTech in den Handelstag an. Vorbörslich liege der Titel mit einem Prozent im Plus. In den USA könnte es bald mit den Impfungen von Kindern losgehen. Zudem könnte es verstärkt zu Impfungen von Erwachsenen kommen.In vier Wochen wolle BioNTechs Partner Pfizer für das Vakzin eine Notfallzulassung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren stellen. Die Daten über die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs in dieser Altersgruppe erwarte das Unternehmen Ende September. Klinische Daten für Kinder im Alter von 6 Monaten bis fünf Jahren solle es danach geben.Bislang sei das Vakzin erst ab zwölf Jahren zugelassen. Klinische Studien hätten zuvor in der Altersgruppe zwischen zwölf und 15 Jahren eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt. Die Impfung sei zudem auch vertragen worden.Unterdessen nehme der Druck auf ungeimpfte Erwachsene stetig zu. In Frankreich gelte von diesem Mittwoch an für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht gegen Corona. Bei Missachtung drohe eine Suspendierung ohne Fortzahlung des Lohns.In Berlin solle künftig das 2G-Modell etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen gelten. Bei 2G sollten Corona-Einschränkungen wie Abstand oder Maske wegfallen.Auf 2G setze u.a. auch Hessen. Ministerpräsident Volker Bouffier habe gesagt, Corona entwickle sich zunehmend zu einer Pandemie der Ungeimpften. "Deshalb betreffen die weiterhin notwendigen Einschränkungen vor allem sie, während Geimpfte und Genesene davon immer weniger betroffen sind."Impfungen gegen Corona seien für BioNTech derzeit das Hauptthema. DER AKTIONÄR habe aber bereits aufgezeigt, welche Türen sich für das Unternehmen dank des mRNA-Durchbruchs auftun. Möglicherweise stehe schon bald ein Vakzin gegen Malaria bereit. Und auch ein Erfolg im Kampf gegen Krebs sei denkbar.Die Story der AKTIONÄR-Empfehlung (2.400 Prozent plus) bleibt hochinteressant, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 15.09.2021)