BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die deutsche Biotech-Branche hoffe auf Erfolge bei Forschungen an Mitteln gegen das Coronavirus. "Viele deutsche Biotech-Unternehmen arbeiten mit Hochdruck an Diagnostika, Impfstoffen und Therapien gegen das neuartige Coronavirus", habe Oliver Schacht, Präsident des Branchenverbands BIO Deutschland, am Montag gesagt. Sollte einem deutschen Unternehmen der Durchbruch gelingen, würde das zu einer höheren internationalen Sichtbarkeit führen und könnte der Branche einen Wachstumsschub bringen.Biotech-Firmen würden etwa mithilfe von Zellkulturen an komplizierten Wirkstoffen und Therapien tüfteln. Das gelte als teuer und aufwendig - weshalb die Unternehmen auf viel Geld von Investoren angewiesen seien. Die Branche hierzulande wachse zwar stark, stehe aber in Sachen Wagniskapital und Börsengängen weit hinter den USA zurück. Auch mangle es in der deutschen Biotech-Branche an Gründern.Zuletzt habe das Mainzer Unternehmen BioNTech für Aufsehen gesorgt, da es deutschlandweit zum ersten Mal einen Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus an Menschen testen dürfe. Auch die Tübinger Biotech-Firma Curevac forsche an einem Corona-Impfstoff und könnte laut Miteigner und SAP-Gründer Dietmar Hopp bei positivem Verlauf im Frühsommer mit klinischen Tests anfangen.2019 sei der Umsatz der deutschen Biotech-Branche um zehn Prozent auf 4,87 Milliarden Euro gewachsen, habe es in einer aktuellen Studie der Beratungsgesellschaft EY geheißen. Die Branche, die fast 34.000 Menschen beschäftige, habe ihre Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 21 Prozent auf fast 1,8 Milliarden Euro gesteigert. Getragen worden sei der Aufwärtstrend indes von wenigen börsennotierten Firmen wie BioNTech sowie QIAGEN und Evotec. Auch das Risikokapital für Biotech-Firmen habe dank des Börsengangs von BioNTech in den USA kräftig zugelegt.Anleger bleiben an Bord, sollten aber eine größere Schwankungsbreite bei der Aktie einkalkulieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Mit Material von dpa-AFX