Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

297,50 EUR +4,68% (20.08.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

348,68 USD +5,08% (20.08.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem die BioNTech-Aktie am Donnerstag mit Gewinnmitnahmen zu kämpfen gehabt habe, hätten die Anleger am Freitag wieder zugegriffen. Die Papiere notieren deutlich im grünen Bereich. Dazu beigetragen haben dürfte auch, dass mit Dänemark ein weiteres Land einem Teil seiner Bürger die Booster-Impfung empfehlen wolle. Die BioNTech-Aktie habe am Freitag gut ca. 5% zugelegt und habe damit einen Teil der Verluste des Vortages wieder ausgeglichen."Der Aktionär" sehe bei BioNTech weiterhin enormes Potenzial, auch über Corona hinaus. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.