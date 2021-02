Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer könnte einer unveröffentlichten Publikation zufolge auch vor einer Infektion mit dem Erreger schützen. Bislang habe es nur Erkenntnisse gegeben, inwiefern das Mittel vor Erkrankungen schütze. Der Wirkstoff sei "hocheffektiv" bei der Verhinderung von Infektionen mit Sars-CoV-2, heiße es nun in einem Manuskript zu einer Studie der beiden Hersteller zusammen mit dem israelischen Gesundheitsministerium. Allerdings würden die Studienautoren auch schreiben, dass ihre Herangehensweise dazu führen könnte, dass der Effekt der Impfung auf Infektionen überschätzt werde.Die Studienergebnisse seien schwierig zu beurteilen. Das Manuskript sei israelischen Journalisten des Internetportals "ynet" zugespielt worden und sei nicht offiziell veröffentlicht, weder auf einem Preprint-Server noch in einem von Fachexperten beguachteten Fachjournal. Es liege der Deutschen Presse-Agentur vor. BioNTech habe das Dokument auf Anfrage am Sonntag nicht kommentieren wollen. Auch das Gesundheitsministerium habe sich nicht dazu geäußert.Das Studienmanuskript basiere auf israelischen Gesundheitsdaten von Geimpften und Ungeimpften. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach habe sich sehr optimistisch über die Ergebnisse der Studie geäußert.Bislang sei unklar gewesen, inwieweit der Impfstoff von BioNTech/Pfizer Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindere. Denn die ersten Ergebnisse einer großen klinischen Untersuchung mit mehr als 40.000 Probanden hätten sich nicht auf Infektionen, sondern auf Erkrankungen bezogen. Dieser frühen Studie zufolge habe der BioNTech-Impfstoff bezogen auf Erkrankungen eine Wirksamkeit von 95 Prozent. Das bedeute, dass unter den Probanden einer geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen aufgetreten seien als unter denen einer Kontrollgruppe. Um die Pandemie schnellstmöglich in den Griff zu bekommen, sollten aber nicht nur Erkrankungen verhindert, sondern auch Infektionsketten unterbrochen werden."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich - insbesondere, was die langfristigen Aussichten angeht - und empfiehlt, die Restposition weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Im Branchenvergleich sei das Papier keineswegs zu teuer. (Analyse vom 22.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link