Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

81,68 EUR +1,72% (19.10.2020, 16:20)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

95,093 USD +1,07% (19.10.2020, 16:07)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Papiere von BioNTech und vom US-Pharmakonzern Pfizer könnten deutlich zulegen. Beide Aktien würden von der Ankündigung vom Freitag vergangener Woche profitieren, dass für den ersten Kandidaten des gemeinsamen Corona-Impfstoff-Forschungsprojekts bereits im November eine Notfallzulassung in den USA beantragt werden könnte. Die Voraussetzung sei, dass die Daten zu Wirksamkeit und Sicherheit bei der laufenden Erprobung positiv seien, so Pfizer-Chef Albert Bourla am Freitag in einem offenen Brief.Mit einer Notfallzulassung der amerikanischen Behörde für Nahrungs- und Arzneimittel (FDA) könnten Teile der US-Bevölkerung - z.B. medizinisches Personal oder ältere Menschen - auch vor der offiziellen Zulassung geimpft werden. Pfizer arbeite bei der Entwicklung des Wirkstoffes BNT162b2 mit BioNTech zusammen.Laut Pfizer benötige die FDA für eine Untersuchung die Daten von mindestens der Hälfte der Teilnehmer der laufenden Studien über eine Dauer von zwei Monaten nach der abgeschlossenen Impfung. Dieser Punkt könnte "in der dritten Novemberwoche" erreicht und die Genehmigung beantragt werden. Dann würden die FDA und ein unabhängiges Expertengremium den Fall untersuchen.Auch DER AKTIONÄR stufe das Impfstoff-Projekt als extrem aussichtsreich ein. Gelinge die Zulassung, dürften die Aktien von Pfizer und BioNTech profitieren. Bei der deutlich kleineren BioNTech sollte sich ein Erfolg aber noch deutlich stärker zeigen. Was möglich sei, habe man bereits im März beobachten können. Hier sei die BioNTech-Aktie innerhalb kürzester Zeit auf mehr als 100 Euro nach oben geschnellt. Es bleibe dabei: DER AKTIONÄR sei langfristig für BioNTech optimistisch gestimmt.Engagierte Anleger sollten jedoch nie den spekulativen Charakter der BioNTech-Aktie aus den Augen verlieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link