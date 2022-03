Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

141,90 EUR +1,18% (15.03.2022, 08:40)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,92 USD +12,00% (14.03.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoffhersteller hätten am Montag kräftig zulegen können. Insbesondere die Aktie von BioNTech habe ein besonders starkes Kursplus verzeichnet. Das Papier sei mit einem Plus von zwölf Prozent auf 151,92 Dollar aus dem US-Handel gegangen.Der Hauptgrund für das Comeback der Impfstoffaktien sei wohl in China zu finden. In China breite sich der schwerste Corona-Ausbruch seit zwei Jahren weiter aus. Nach Behördenangaben vom Dienstag seien landesweit am Vortag 5.154 neue Infektionen registriert und damit ein neuer Höchstwert in der derzeitigen Welle erreicht worden. Aus 20 Regionen des Landes seien neue Infektionen gemeldet worden, wobei die nordostchinesische Provinz Jilin, wo 4.067 neue Infektionen entdeckt worden seien, weiterhin am schwersten betroffen sei. Auch die Hauptstadt Peking sowie die beiden wichtigen Wirtschaftszentren Shanghai und Shenzhen hätten neue Infektionen gemeldet.Sowohl Shenzhen als auch Changchun, die Provinzhauptstadt von Jilin, würden sich derzeit in einem Lockdown befinden, der sich auch auf die Wirtschaft auswirke. In Changchun habe Volkswagen am Montag den Betrieb in drei gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betriebenen Werken vorläufig einstellen müssen. In Shenzhen habe der Apple-Zulieferer Foxconn die Produktion in seiner Fertigungsstätte gestoppt.China verfolge eine strenge Null-Covid-Strategie und reagiere mit Ausgangssperren, Massentests, Transportbeschränkungen und Quarantäne auf lokale Ausbrüche. Auch habe sich das Land weitgehend abgeschottet.Auch wenn man nicht annehmen dürfe, dass Millionen Chinesen nun nach dem Impfstoff von BioNTech rufen würden. Das Land setze in erster Linie auf landeseigene Vakzine. Die Befürchtung nehme aber wohl zu, dass das Thema Corona auch in anderen Ländern wieder hochkochen könnte.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: