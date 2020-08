Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

71,69 EUR -1,27% (04.08.2020, 12:48)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

85,47 USD +4,09% (03.08.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Rennen um einen wirksamen Corona-Impfstoff laufe weiter auf Hochtouren. Auch BioNTech sei ganz vorn dabei. Das Mainzer Unternehmen setze auf den mRNA-Ansatz in der Impfstoffentwicklung.BioNTech habe in den letzten Monaten mit dem Fortschreiten der Impfstoffentwicklung einen umfassenden Neubewertungsprozess an der Börse durchlaufen. Das Unternehmen werde mittlerweile an der Börse mit 20,3 Mrd. USD kapitalisiert.BioNTech habe bis dato kein Produkt am Markt. Maßgeblich zum Erreichen der Gewinnschwelle in den kommenden Jahren dürfte also der potenzielle Corona-Impfstoff beitragen. Bei den Mainzern werde im Jahr 2021 mit schwarzen Zahlen gerechnet. Analysten würden einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD für 2021 erwarten. Unter dem Strich solle ein bereinigter Gewinn von 6,60 USD je Aktie in den Büchern stehen. Daraus ergiebe sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 für das kommende Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: