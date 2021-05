Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

161,75 EUR +0,34% (25605.2021, 08:09)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

197,50 USD +1,34% (25.05.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der erfolgreichen Einführung seines Corona-Impfstoffs erweitere BioNTech die Firmenzentrale in Mainz. "Unser Forschungs- und Entwicklungsbereich braucht mehr Platz", habe der fürs Labormanagement zuständige BioNTech-Manager François Perrineau am Dienstag gesagt . "Dass dies jetzt in Mainz möglich wird, ist für uns großartig."Auf dem Gelände einer ehemaligen Bundeswehrkaserne solle ein doppelter Campus entstehen, getrennt von einem breiten Grünstreifen. Nach Abschluss aller Bauarbeiten seien dort jeweils 1.000 Arbeitsplätze für die Forschung und die Verwaltung geplant. Zurzeit beschäftige BioNTech an allen Standorten rund 3.000 Mitarbeiter - fünf Mal so viele wie 2019. Produktionsstandorte seien v.a. Marburg und Idar-Oberstein. Angaben zur Höhe der geplanten Investitionen am Standort Mainz mache BioNTech bislang nicht.Bis zur Fertigstellung der neuen Laboranlagen und Büroräume wolle BioNTech zur Überbrückung mehrere Gebäude anmieten. In Mainz-Hechtsheim gehe bis Ende des Jahres auch ein "Innovation Hub" für die Entwicklung neuer Wirkstoffe in Betrieb, zu dem auch ein Reinraum gehöre. Darin werde der Einfluss von ungewünschten Partikeln in der Luft so weit wie möglich ausgeschlossen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link