70,54 EUR -3,01% (04.01.2021, 10:42)



81,52 USD -2,88% (30.12.2020, 22:00)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech-Chef Ugur Sahin gehe davon aus, dass das Mainzer Unternehmen Ende Januar Klarheit über die weiteren Produktionsmengen für den Corona-Impfstoff haben werde. "Wir versuchen, neue Kooperationspartner zu gewinnen, die für uns produzieren. Aber es ist ja nicht so, als stünden überall in der Welt spezialisierte Fabriken ungenutzt herum, die von heute auf morgen Impfstoff in der nötigen Qualität herstellen könnten", habe Sahin dem "Spiegel" gesagt. "Ende Januar haben wir Klarheit, ob und wie viel wir mehr produzieren können."Erste tragfähige Ergebnisse könnte es Ende des Monats auch dazu geben, in welchem Umfang der BioNTech-Impfstoff nicht nur Covid-19-Erkrankungen, sondern auch Ansteckungen verhindere. "Wir werden dazu ungefähr Ende Januar Daten haben, zumindest indirekte", habe die medizinische Geschäftsführerin und BioNTech-Mitgründerin Özlem Türeci dem "Spiegel" gesagt.Bundesweit seien bisher gut 130.000 Menschen mit dem BioNTech-Impfstoff gegen Corona geimpft worden. Derzeit sehe es hinsichtlich der insgesamt verfügbaren Impfstoffe gegen Covid-19 "nicht rosig" aus, "weil weitere zugelassene Impfstoffe fehlen und wir mit unserem Impfstoff diese Lücke füllen müssen", habe Sahin gesagt. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer sei kurz vor Weihnachten in der EU zugelassen worden und werde seit einigen Tagen auch verabreicht. Weitere Zulassungen für Corona-Impfstoffe gebe es in der EU bisher nicht.Die Impfstoffaktien würden zu Beginn des neuen Jahres ihre scharfe Korrekturbewegung fortsetzen. Mittlerweile haätten die Papiere von BioNTech und Moderna wieder ein attraktives Niveau erreicht. Allerdings könne es auch durchaus eine weitere Übertreibung nach unten geben. Eine wichtige Unterstützung stelle die 200-Tage-Linie dar. Aus bewertungstechnischer Sicht erscheine derzeit insbesondere BioNTech interessant, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link