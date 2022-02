Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



160,45 EUR +0,38% (02.02.2022, 14:57)



179,60 USD +4,37% (01.02.2022)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.02.2022/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech-Anleger hätten eine bittere Pille zu schlucken gehabt. Innerhalb weniger Wochen sei der Aktienkurs des Mainzer Unternehmens auf ein Drittel geschrumpft. Doch umso erfreulicher seien die letzten Tage verlaufen. Über 30 Prozent sei es mit dem Kurs bereits nach oben gegangen. Und es gebe gute Gründe, dass der Trend anhalten dürfte.Seit November habe sich die BioNTech-Aktie in einem Abwärtskanal bewegt. Mehrere Versuche, die obere Range-Begrenzung zu durchbrechen, seien gescheitert. Am Dienstag aber habe sich das Papier deutlich über der Begrenzung bei 172 Dollar positioniert. Nun gelte es, schnell das Gap zwischen 183,27 und 194,61 Dollar zu schließen.Aktuell würden mehrere charttechnische Indikatoren dafür sprechen, dass die Aktie das Schlimmste hinter sich habe. Der Stochastik- und der RSI-Indikator hätten den überverkauften Bereich verlassen und damit ein starkes Kaufsignal generiert. Damit sei für sie die Aufwärtsbewegung jetzt in vollem Gange. Auch der MACD-Indikator habe ein starkes Signal zum Kauf gegeben.Aus charttechnischer Sicht dürfte die aktuelle Aufwärtsbewegung Bestand haben, vor allem wenn das anstehende Gap noch geschlossen wird.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.