Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Mediziner und Politiker würden mehr Tempo beim Impfen fordern. Der Weg aus der Corona-Pandemie gelinge nur mit dem hocheffizienten Impfstoff von BioNTech. Zudem sei das Vakzin eine gute Werbung für die gesamte mRNA-Technologie, mit der möglicherweise der Kampf gegen den Krebs gelinge. Komme es so, sollte BioNTech bei der Marktkapitalisierung in die Liga von Big Pharma aufsteigen, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.11.2021)